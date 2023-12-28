عشرات الشهداء بينهم صحفيان وجرحى في سلسلة غارات على قطاع غزة

استشهد عشرات المواطنين بينهم صحفيان، وأصيب آخرون بجروح، منذ صباح اليوم الخميس، في سلسلة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، في اليوم الـ83 من العدوان.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن 10 مواطنين استشهدوا، وأصيب 12 مواطنا في قصف صهيوني استهدف منزلا، قرب مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس، جنوب القطاع.

وأفاد مصدر طبي، باستشهاد 17 مواطنا إثر غارات للاحتلال استهدفت منازل في وسط قطاع غزة، منذ ليلة أمس.

كما استشهد الصحفي محمد خير الدين، والمصور أحمد ماهر خير الدين، في قصف صهيوني استهدف منزلي عائلتهما في مشروع بيت لاهيا، شمال القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني المستمر على غزة إلى 21 ألفاً و110 شهداء، وإلى 55.243 إصابة، والآلاف من المفقودين، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.

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