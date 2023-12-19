عشرات الشهداء والجرحى بينهم صحفي في سلسلة غارات عنيفة على قطاع غزة

تواصلت الحرب الصهيونية على قطاع غزة في اليوم 74 بغارات عنيفة تركزت في جنوب ووسط قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد 151 مواطنا و313 جريحا خلال الساعات الماضية وخصوصا في جباليا، وأن حصيلة ضحايا العدوان ارتفعت إلى 19,453 شهيدا وأكثر من 52 ألف مصاب.

واستشهد 25 مواطنا في الغارات الأخيرة التي استهدفت 3 منازل في رفح جنوبي قطاع غزة.

واستهدف جيش الاحتلال منزلا غرب رفح ما ادى لاستشهاد 13 مواطنا بينهم الصحفي عادل زعرب الذي نعي قبل شهر 12 من أفراد عائلته.

ووصل 5 شهداء وعدد من الإصابات لمستشفى أبو يوسف النجار في استهداف منزل عائلة شرق رفح.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة عطية وسط رفح ما أدى لاستشهاد تسعة فلسطينيين.

وتشهد محافظة خان يونس قصفا مركزا على مختلف أحياءها مخلفا أعدادًا من الشهداء والجرحى.

وتعرض محيط مشفى ناصر للقصف مجددا بعد قصف طائرات الاحتلال أرضاً زراعية مجاورة له.

واستهدفت مدفعية الاحتلال مدرسة الشيخ جبر في معسكر خان يونس.

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