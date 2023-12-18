عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ 73 من العدوان على قطاع غزة

واصلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، غاراتها على عدة مناطق في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد واصابة العشرات من المواطنين، جلهم من الأطفال والنساء.

وقالت مصادر صحية صباح اليوم، إن أكثر من 100 شهيد ارتقوا في مجازر الاحتلال في جباليا، ومثلهم تحت الأنقاض، الى جانب 20 مصابا على الأقل.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على المناطق الشمالية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما استهدف قصف مدفعي كثيف على كافة مناطق المدينة، ما أسفر عن استشهاد واصابة عشرات المواطنين.

وقد هزت انفجارات عنيفة أجواء المنطقة الوسطى لقطاع غزة.

وكان قد استشهد أكثر من 30 مواطنا وأصيب العشرات، مساء الأحد، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال في جباليا البلد شمال قطاع غزة، حيث تم استهداف مربع سكني يعود لعائلتي البرش وعلوان.

كما استُشهدت مواطنة، وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال استهدف مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

واستشهد 8 مواطنين على الأقل، بينهم طفلان وسيدة، وأصيب العشرات، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة القطشان بمحيط مسجد النور في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث استشهدت الصحفية حنين علي القشطان، ‎مع أفراد من عائلتها، في هذا القصف.

كذلك استشهد عدد من المواطنين وأصيب العشرات بعد قصف الطيران الحربي منزلا يعود لعائلة أبو غرقود غرب المخيم.

ويواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، منذ 73 يوما، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف مواطن، وإصابة أكثر من 52 ألف آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.

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