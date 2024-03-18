عشرات الشهداء والجرحى في قصف واقتحام الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي

أعلنت مصادر طبية، عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، اليوم الإثنين، إثر قصف للاحتلال على مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وقالت المصادر ذاتها إن حريقا نشب على بوابة مجمع الشفاء الطبي، مع وجود حالات اختناق بين النساء والاطفال النازحين بالمستشفى، خلال اقتحام قوات الاحتلال المستشفى ومحاصرته بشكل كامل، بالتزامن مع قطع الاتصالات عن نحو 30 ألف نازح داخل الشفاء.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت مبنى الجراحات التخصصية واستقبال الطوارئ بمبني 8، وتطلق النار بشكل مباشر صوب أي شخص يتحرك، مع عدم تمكن الطواقم الطبية من انقاذ المصابين بسبب كثافة النيران واستهداف كل من يقترب من النوافذ في جريمة اخرى ضد المؤسسات الصحية.

وأفادت مصادر محلية، عن اعتقال الاحتلال عشرات المواطنين من داخل مجمع الشفاء الطبي.

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