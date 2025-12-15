عشرات المسـ.تعـ.مر.ين يقتحمون المسجد الأقصى

اخر تحديث : 15/12/2025
من قبل | نشرت في : السياسة,حول العالم

اقتحام مسجد أقصى

اقتحم مستعمرون، صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الصهيوني.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين، اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته، تحت حماية جنود الاحتلال.

يُشار إلى أن جماعات استعمارية كثفت دعواتها في الأيام الماضية لاقتحامات موسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة ما يُعرف بعيد « الحانوكاه » اليهودي.


Print This Post

كلمات البحث :;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق