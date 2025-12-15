عشرات المسـ.تعـ.مر.ين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مستعمرون، صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الصهيوني.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين، اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته، تحت حماية جنود الاحتلال.

يُشار إلى أن جماعات استعمارية كثفت دعواتها في الأيام الماضية لاقتحامات موسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة ما يُعرف بعيد « الحانوكاه » اليهودي.

كلمات البحث :المسجد الأقصى;مستعمرين