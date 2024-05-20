علي الخامنئي يُعلن الحداد العام لمدة 5 أيام في إيران

أعلن المرشد الأعلى الإيراني « علي الخامنئي » اليوم الاثنين، الحداد الرسمي العام لمدة 5 أيام علی وفاة رئیس الجمهوریة الإيرانية « ابراهیم رئیسي « ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان ومرافقیهما في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم.

وقال المرشد الأعلى الإيراني إن محمد مخبر النائب الأول للرئيس أصبح المسؤول عن السلطة التنفيذية وأمامه فترة أقصاها 50 يوما لإجراء الانتخابات.

وقد عين مجلس الوزراء الإيراني اليوم علي باقري نائب وزير الخارجية، قائما بأعمال الوزارة، وذلك بعد وفاة حسين أمير عبد اللهيان في حادث تحطم الطائرة.

وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران هادي طحان نظيف إنّ لجنة ستشكل من النائب الأول للرئيس ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية لإدارة البلاد وإجراء انتخابات خلال 50 يوما، مشيرا إلى أن الرئيس المنتخب سيتولى مهامه لـ4 سنوات مقبلة.

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