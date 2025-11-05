عمدة نيويورك المنتخب: أنا مسلم وأرفض الاعتذار عن هويتي

أعلن المرشح الديمقراطي زهران ممداني في خطاب ألقاه احتفالًا بفوزه المتوقع بمنصب عمدة نيويورك أمام مناصريه، كما فازت مرشحتان ديمقراطيتان بمنصب الحاكم في ولايتي فرجينيا ونيوجيرسي، مما يعطي الحزب المنكوب زخما كبيرا مع تطلعه إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس العام المقبل .

وقال ممداني إنه سيؤدي القسم رسميا عمدة لنيويورك.

ووجّه ممداني، أربع كلمات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: « ارفع صوتك.. إذا كان بإمكان أي شخص أن يُظهر لأمة خانها دونالد ترامب كيفية هزيمته، فهي المدينة التي أنجبته ».

وأضاف ممداني: « يُقال إنني لست المرشح المثالي. أنا شاب رغم كل ما بذلته من جهد لأصبح أكبر سنًا. أنا مسلم. أنا اشتراكي ديمقراطي. والأهم من ذلك كله، أنني أرفض الاعتذار عن أيٍّ من هذا.. ومع ذلك، إذا كان لهذه الليلة درسٌ يُستفاد منه، فهو أن التقاليد أعاقتنا

