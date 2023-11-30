عهد التميمي عقب الإفراج عنها: الاحتلال يعتقل 10 سيدات من غزة « في وضع سيئ للغاية »

أفرج الاحتلال الصهيوني في ساعات الصباح الأولى من اليوم الخميس، عن الناشطة الفلسطينية عهد التميمي من بين 30 أسيرا أطلقت سراحهم بالدفعة السادسة، في إطار الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، وذلك بعد اعتقالها مرة أخرى في 6 نوفمبر الجاري، أثناء دهم جيش الاحتلال لمدن الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول فلسطيني، إنه أُطلق سراحها بعد أن كانت محتجزة في سجن الدامون بالقرب من مدينة حيفا.

واعتقلت قوات الاحتلال التميمي (22 عاما) بتهمة « التحريض على العنف »، بينما نفت والدتها هذا الادعاء، وقالت، إنه يستند إلى منشور مزيف على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الناشطة الفلسطينية عهد التميمي عقب الإفراج عنها فجر الخميس، إن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 10 سيدات من قطاع غزة « في وضع سيء للغاية » .

وأضافت التميمي بأن « الفرحة منقوصة كثيرا بسبب المجازر التي ارتُكبت في قطاع غزة » .

وتابعت عهد: « تركنا خلفنا في السجون نحو 30 أسيرة، بينهن 10 من قطاع غزة، اعتقلن في العملية البرية الصهيونية مؤخرا (بدأت في 27 أكتوبر) ووضعهن سيء للغاية » .

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