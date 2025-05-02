غارات أمريكية جديدة تستهدف ميناء رأس عيسى غرب اليمن

جدّدت المقاتلات الحربية الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، استهدافها لمـيناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأفادت مصادر أمنية، أن ميناء رأس عيسى النفطي بمديرية الصليف تعرض لأربع غارات جوية من قبل الطيران الأمريكي.

ومساء أمس الخميس شن الطيران الحربي الأمريكي سلسلة غارات ليلية على اليمن استهدفت محافظات صنعاء وصعدة والجوف شمالي البلاد.

وكانت الولايات المتحدة ارتكبت في الـ 17 من أفريل المنصرم جريمة حرب جراء قصف منشأة ميناء رأس عيسى النفطية في الحديدة، خلف دمارا واسع وتسبب في سقوط أكثر 245 مدنيا بين شهيد وجريح من موظفي وعمال الميناء والمسعفين في تصعيد عدواني بحق المدنيين والأعيان المدنية باليمن في تحد واضح للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

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