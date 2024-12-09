غارات جديدة للاحتلال على قطاع غزة تخلف 50 شهيدا خلال يوم

قالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال الصهيوني ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 50 شهيدا و84 اصابة خلال الـ (24 ساعة الماضية).

وأشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني الى 44,758 شهيدا و 106,134 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023.

ولفتت الى انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 430 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وقال مراسلنا ان طائرات الاحتلال الاسرائيلي جددت قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مساء اليوم الاثنين موقعة اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وتمكنت فرق الإسعاف من انتشال جثامين 15 مواطنا من خربة العدس برفح بعد استهدافهم الليل الماضي خلال محاولتهم الحصول على الدقيق.

ووسط قطاع غزة استشهد خمسة مواطنين من الأطفال واصابات بقصف تجمع للمواطنين بمخيم المغازي فيما ارتقى شهداء وإصابات بقصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة محارب بالنصيرات.

وارتقى شهداء ومصابون في استهداف مربع سكني بالقرب من مسجد المقادمة في محيط مستشفى كمال عدوان وإشتعال النار فالمكان نتيجة الإستهداف.

كما استشهد ثلاثة مواطنين من عائلة الدعمة على مفترق الحلبي في مدينة جباليا البلد شمال قطاع غزة اثر استهدافهم بصاروخ استطلاع.

كلمات البحث :احتلال;شهداء;غارات;غزة