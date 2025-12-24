غارات جوية على خان يونس وغزة وقصف مدفعي على طول الخط الأصفر

يواصل جيش الاحتلال الصهيوني خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 75 وذلك في مختلف مناطق قطاع غزة .
واصيب مساء الثلاثاء طفل جراء إطلاق الاحتلال النار شرق جباليا.
وشن طيران الاحتلال غارتين شرق مدينة غزة مستهدفة حي التفاح الذي تعرض لقصف مدفعي ايضا.
ونسف جيش الاحتلال عددًا من المباني السكنية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
وقصفت مدفعية الاحتلال شرق قرية جحر الديك وشمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وشن طيران الاحتلال عدة غارات جوية مستهدفا المناطق الشرقية من خان يونس ومدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأطلق جنود الاحتلال النار اتجاه خيام النازحين في مواصي رفح، جنوب قطاع غزة.
