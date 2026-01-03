غارات شرقي دير البلح وخان يونس وإطلاق نار شرق غـ.ز.ة

يُواصل جيش الاحتلال خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 85 وذلك في مختلف مناطق قطاع غزة .
واستشهد خلال الـ24 ساعة الماضية فلسطينييْن بخان يونس جنوب قطاع غزة، وليلا اصيب 4 فلسطينيين بإصابات خطيرة جراء قصف مدفعي للاحتلال على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وأطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة شرقي مدينة غزة.
وأغارت طائرات الاحتلال على هدف شرقي دير البلح وسط قطاع غزة وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مخيّم البريج وسط قطاع غزة.
كما نفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات جوية وأطلقت النار شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها بكثافة في عرض بحر مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
