غارات شرقي دير البلح وخان يونس وإطلاق نار شرق غـ.ز.ة

شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على خان يونس ودير البلح استُشهد عدد من الفلسطنيين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف لقوات الاحتلال الصهيوني على ...

استشهاد فلسطينيين وطيران الإحتلال يشن أربع غارات على غزة اعلنت اليوم الأحد، السلطات الفلسطينية أن جيش الإحتلال قتل فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية ف ...

20 شهيدا في استهداف الاحتلال "المجوعين" والنازحين استشهد 20 فلسطينيا وأصيب العشرات، مساء اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال خان يونس جنوب قطاع ...