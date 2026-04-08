غارات لبنان: 112 شـ.هيدا و837 جريحا في حصيلة غير نهائية

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن « غارات العدو الصهيوني على العديد من المناطق اللبنانية وصولا إلى العاصمة بيروت، أدت في حصيلة محدثة غير نهائية إلى 112 شهيدا و837 جريحا ».

من جهته، حذّر حرس الثورة في إيران، الأربعاء، كلا من الولايات المتحدة و »تل أبيب »، من أنّه سوف يرد « رداً مندماً للمعتدين، إذا لم تتوقف الاعتداءات على لبنان ».

وقال حرس الثورة، في البيان رقم 56 لعملية « الوعد الصادق 4″: « لم تمضِ سوى ساعات على اتفاق وقف إطلاق النار، حتى بدأ الكيان الصهيوني ذو الطبع الذئبي، الذي تُعدّ الوحشية في طبعه وقتل الأبرياء والأطفال والنساء جزءاً لا يتجزأ من هويته، مجزرةً وحشية في بيروت ».

وأضاف البيان: « نوجّه تحذيراً شديداً إلى الولايات المتحدة الناكثة للعهود، وشريكتها الصهيونية، بأنه إذا لم تتوقف الاعتداءات على لبنان العزيز فوراً، فسوف نعمل بما يمليه علينا واجبنا ونقدّم رداً مُندماً للمعتدين الأشرار في المنطقة ».

