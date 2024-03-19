غارات للاحتلال على ريف دمشق

اخر تحديث : 19/03/2024
من قبل | نشرت في : السياسة,حول العالم

غارات سوريا

أغارت طائرات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الثلاثاء، على ريف دمشق.

وأفادت وكالة الأنباء السورية « سانا » نقلا عن مصدر عسكري، بأن الاحتلال الصهيوني شن هجوما جوياً من الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق ».

وأضاف المصدر أن « وسائط الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها »، مشيراً إلى أن العدوان أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية.


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