غارات للاحتلال على مطار العاصمة اليمنية صنعاء وميناء الحديدة

شن الاحتلال الصهيوني هجوما واسعا على اليمن اليوم الخميس، قصف خلاله مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، فيما أفادت وسائل إعلام للاحتلال بأن الجيش رفع مستوى التأهب في صفوفه تحسبا لرد محتمل من جماعة أنصار الله (الحوثيين).

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله إن الغارات الصهيونية على اليمن أسفرت عن وفاة 3 أشخاص وجرح 11 آخرين.

من جانبه، قال الناطق باسم الجماعة إن استهداف مطار صنعاء الدولي وغيره من البنى التحتية المدنية « إجرام صهيوني بحق الشعب اليمني ».

وتابع قائلا: « إذا فكر العدو أن إجرامه يوقف اليمن عن مساندة غزة فهو واهم، ولن يتخلى اليمن عن ثوابته ».

من ناحية أخرى، نقلت إذاعة الجيش الصهيوني عن مصدر عسكري أن الغارات الجوية الصهيونية ضربت أهدافا في صنعاء والحديدة، مشيرا إلى أن هذا الهجوم يختلف عن الهجمات السابقة.

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