غارات مكثفة وقصف مدفعي على قطاع غزة

يُنفذ طيران الاحتلال الصهيوني ومدفعيته غارات وقصفا مكثفا، الليلة، على مخيم الشاطئ ومحيط منطقة أبراج المخابرات شمال غرب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في أجواء المنطقة الغربية.

وشهد حي تل الهوا جنوب غرب المدينة، غارات جوية للاحتلال استهدفت منازل وشقق سكنية، ما أوقع شهداء وجرحى في صفوف المواطنين.

كما شنت طائرات الاحتلال الصهيوني اليوم سلسلة غارات على أطراف بلدتي ياطر وكفرا في القطاع الأوسط جنوبي لبنان.

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