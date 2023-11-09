غارات وقصف للاحتلال على بلدات جنوب لبنان

تعرضت عدة بلدات في جنوب لبنان مساء اليوم الخميس، لغارات وقصف صهيوني مكثف. وشن طيران الاحتلال غارات على منطقة اللبونة وعلى أطراف بلدة رامية، والجبين، ومحيط بلدتي الناقورة وبلدة ياطر، وبلدة البياضة قرب المنصوري.

كما قصفت مدفعية الاحتلال رأس الناقورة ومنطقة اللبونة وبيت ليف ومنطقة الليطاني قرب المحمودية، ومنطقة المجيدية، ومزرعة بسطرة.

كذلك، استهدف الاحتلال خراج البويضة قضاء مرجعيون، وخراج بلدتي طيرحرفا والجبين وأوديتهما.

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