غرفة عمليات المقاومة تؤكد مقتل 17 ضابطاً وجندياً صهيونيا في ساعات

كشفت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان، من مصادرها الميدانية والأمنية الموثوقة، أنّ عدد القتلى في صفوف « جيش » الاحتلال، والذين سقطوا في المواجهات البطولية التي خاضها المجاهدون في الجنوب، يوم الخميس وحده، بلغ 17 ضابطاً وجندياً.

وأعلن الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذ 32 عمليةً عسكريةً متنوعة الأهداف ضد الاحتلال الصهيوني، خلال 24 ساعةً، يوم الخميس.

وشملت هذه العمليات التصدي لمحاولات التقدم الفاشلة لقوات النخبة في « الجيش » الصهيوني في اتجاه قرى حدودية في الجنوب، إلى جانب استهداف تجمعات في ثكن ومواقع عسكرية وبساتين ومنازل في المستوطنات، على طول الحافة الأمامية، وقصف مستوطنات وأهداف عسكرية، في عمق شمالي فلسطين المحتلة.

وفي إطار سلسلة عمليات « خيبر »، وبنداء « لبيك يا نصر الله »، أطلقت المقاومة الإسلامية في لبنان صليةً من صواريخ « فادي 2″، استهدفت قاعدة « ناشر »، شرقي حيفا المحتلة.

وأكدت المقاومة أنّها ستظل حاضرةً وجاهزةً للدفاع عن لبنان وشعبه، وأنّها لن تتوانى عن القيام بواجبها لردع الاحتلال عن غطرسته وظلمه.

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