غرق سفينة تابعة للبحرية الإيرانية قبالة سواحل سريلانكا

أعلنت وزارة الخارجية في سريلانكا، غرق سفينة تابعة للبحرية الإيرانية قبالة سواحل البلاد.

وأرسلت سريلانكا سفنًا وطائرات لإنقاذ 30 بحّارا إيرانيًا كانوا على متن الفرقاطة الإيرانية « أيريس دينا » إثر غرقها اليوم، حسب ما ذكر وزير الخارجية فيجيتا هيراث.

وقال الوزير السريلانكي أمام البرلمان: إن فرق الطوارئ تنقل 30 بحارًا مصابًا إلى مستشفى في جنوب الجزيرة من الفرقاطة التي يبلغ عدد أفراد طاقمها 180 شخصًا بعدما بدأت تغرق منذ الفجر.

وكانت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي أعلنت، فجر اليوم الأربعاء، فرض حظر بحري أدى إلى منع أي سفينة إيرانية من الإبحار حاليًّا.

وقال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية، في الإحاطة اليومية بشأن تطورات الحرب الجارية: إن القوات الأمريكية تضغط على إيران من البحر وتحاصرها في موانيها.

وأكد كوبر، خلال ظهوره في مقطع مصور، أنه « لا توجد سفينة إيرانية واحدة تبحر في الخليج العربي أو مضيق هرمز أو خليج عمان ».

كلمات البحث :البحرية الإيرانية;سريلانكا;سفينة;غرق