غزة: أكثر من 12 ألف شهيد منهم 5 آلاف طفل في القطاع

ارتفعت حصيلة شهداء الحرب الصهيونية المتواصلة على قطاع غزة إلى أكثر من 12 ألف شهيد بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، كما أسفرت الحرب عن 3750 مفقودا بينهم 1800 طفل لا يزالون تحت الأنقاض في أنحاء القطاع، فيما تتواصل الاشتباكات بين قوات جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في عدة محاور.

ويأتي ذلك فيما يواصل الجيش الصهيوني قصف عدة مناطق ومنازل مأهولة بالسكان والنازحين في قطاع غزة، ما يخلف شهداء وجرحى ناهيك عن دمار هائل.

وصادق « كابينيت الحرب » على إدخال صهريجي سولار يوميا للقطاع، وفي السياق قال رئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني، تساحي هنغبي، إن « قرار إدخال الوقود إلى قطاع غزة اتخذ وفقا لطلب خاص من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إتاحة عمل مرافق الأمم المتحدة ومنع انتشار الأوبئة ليس بين صفوف المواطنين في غزة وحسب إنما بين الجنود في القطاع ».

وأشار هنغبي إلى أنه « سنوافق على وقف قصير جدا لإطلاق النار مقابل الإفراج عن عدد كبير من الرهائن، علمًا أنه لا اتفاق حتى الآن حول صفقة لإطلاق سراح رهائن من قطاع غزة ».