غزة تحت النار برا وجوا وبحرا.. قصف صهيوني عنيف

يواصل جيش الاحتلال الصهيوني لليوم الـ21، عدوانه على قطاع غزة المحاصَر، مستهدفا بغارات جوية مكثفة، وغير مسبوقة وقصف مدفعيّ، مناطق متفرّقة، دمّرت أحياء بكاملها، وارتفع عدد الشهداء إلى 7 آلاف و326 شخصا، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات على الأقل، و397 مسنا، وأُصيب أكثر من 18484 شخصا، إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض. وقد أٌطلقت رشقة صاروخيّة من القطاع، وأصاب صاروخ مبنى في تل أبيب بشكل مباشر.

كما شنّ جيش الاحتلال توغُّلا بريًّا محدودا، وقال الجيش في بيان بشأن ذلك، إن « قوات مشتركة من الجيش داهمت قطاع غزة مرة أخرى في اليوم الأخير، وهاجمت نحو عشرات الأهداف العسكرية لمنظمة حماس »، مضيفا أن « طائراته ومدفعيته قد هاجمت أهدافًا لمنظمة حماس في حي الشجاعية وفي أنحاء القطاع » المحاصَر.

وشهدت منطقة شمال غزة غارات متتالية وحزام ناري كثيف، مع بقاء وتيرة الاشتباكات القوية على الحدود، في حين واصلت الزوارق الحربية الإسرائيلية قصف مواقع في قطاع غزة.

ووصل عدد من الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي، جراء قصف صهيوني استهدف عددا من المنازل في شارع يافا بمدينة غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال إطلاق القذائف مستخدمة رشاشات ثقيلة في استهداف مواقع شمال غربي قطاع غزة.

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