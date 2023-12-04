غزة: قصف عشرات المنازل بمختلف المناطق وشهداء وجرحى بالعشرات

تواصلت الحرب الصهيونية على قطاع غزة في يومها الـ59 بقصف عشرات المنازل في مختلف مناطق قطاع غزة خلال ساعات الليل والصباح مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.

وعادت طائرات الاحتلال لتقصف رفح فجرا بعد تدمير ثلاث منازل في ساعات الليل.

ووصلت جثامين لأربع شهداء وعدد من الاصابات لمستشفى النجار في استهداف منزل يعود لعائلة اليازوري بالقرب من مقبرة الشابورة وسط رفح وجاري البحث عن مفقودين .

واستشهد 9 مواطنين وعدة إصابات في غارة للاحتلال على منزل في حي التنور شرق رفح جنوبي قطاع غزة استهدف عائلة الجزار.

وواصلت طائرات الاحتلال قصف خان يونس بأحزمة نارية في الجهة الشرقية والشمالية.

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