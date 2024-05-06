«فايننشال تايمز»: دول عربية تؤيد قوة حفظ سلام دولية بغزة والضفة

كشفت صحيفة « فايننشال تايمز » البريطانية، أن دولا عربية تؤيد وجود قوة دولية أو إقليمية في قطاع غزة تحت إدارة فلسطينية، بعد انتهاء الحرب الصهيونية الدامية والمدمرة على القطاع.

وقالت الصحيفة، وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية، إن عدة دول عربية تدرس فكرة إنشاء قوة « حفظ سلام » متعددة الجنسيات في غزة والضفة الغربية بعد الحرب.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن الدول العربية تطالب بأن يكون قرار إنشاء « القوة » في غزة والضفة بموافقة مجلس الأمن الدولي.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بحثت في وقت سابق، مخططات لإدارة الأمن في غزة بعد انتهاء الحرب، تتضمن تشكيل « قوات لحفظ السلام »، تزامنا مع موافقة صهيونية للعودة على طاولة المفاوضات بالقاهرة والدوحة، فيما يراه مراقبون تجهيزات سريعة لسيناريوهات اليوم التالي للحرب في القطاع.

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