فجر اليوم: استشهاد 10 فلسطنيين في قصف شرق خان يونس

استشهد 10 فلسطنيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، في قصف لقوات الاحتلال، شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلًا في منطقة حي المنارة جنوب شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

وكانت مصادر طبية، قد أعلنت، استشهاد 112 مواطنا في غارات لقوات الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة، أمس الخميس.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 50,523، والإصابات إلى 114,776 منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

‏ووفقا لما أعلنته قناة i24NEWS: فإن القصف استهدف منزلًا في خان يونس بصاروخ SPICE 2000 الأمريكي الصنع، والذي يزن 900 كغم، وفق التوثيق المنشور.

ويُعد هذا الصاروخ من الذخائر الأشد تدميرًا والأكثر فتكًا، والمصنّف ضمن الأسلحة المحرّمة في استهداف المناطق المدنية.

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