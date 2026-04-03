فرنسا: إطلاق سراح النائبة بالبرلمان الأوروبي ريما حسن واستدعاؤها للمحاكمة بتهمة « تمجيد الإرهاب »

أعلنت النيابة العامة في باريس اليوم الجمعة، إطلاق سراح ريما حسن، النائبة الفرنسية الفلسطينية في البرلمان الأوروبي يوم الخميس بعد وضعها في التوقيف التحفظي بشبهة « تمجيد الإرهاب ».

كما تقرر استدعاء ريما حسن للمثول أمام المحكمة في 7 جويلية لمحاكمتها بتهم تمجيد الإرهاب عبر الإنترنت » .

ووفقا لرواية النيابة العامة الفرنسية، فإنه تمّ خلال عملية « تفتيش في متعلقات ريما حسن، اكتشاف مواد تشبه مادة +سي بي دي+، ومادة 3 إم إم سي (وهي مادة مخدرة مصنعة، وتم استجوابها بشأنها. هذه المواد… ستكون محل إجراءات مستقلة ».

وأفادت صحيفة « لو باريزيان » بأن حسن وضعت قيد التوقيف الاحتياطي في إطار تحقيق بشأن منشور على منصة إكس أشارت فيه إلى كوزو أوكاموتو، وهو أحد منفذي تفجير استهدف مطار تل أبيب عام 1972. وقالت الصحيفة إن المنشور حُذف لاحقا.

