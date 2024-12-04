فرنسا: البرلمان يحجب الثقة عن حكومة ميشال بارنييه

أقر نواب الجمعية الوطنية الفرنسية مساء الأربعاء، حجب الثقة عن حكومة ميشال بارنييه بعد ثلاثة أشهر فقط على توليه مهامه.

وبهذا التصويت تسقط الحكومة الفرنسية، ما يدفع ثاني أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى أزمة سياسية أعمق تهدد قدرتها على التشريع والسيطرة على عجز ضخم في الميزانية.

وللمرة الأولى منذ أكثر من 60 عاما، اتحد نواب من أقصى اليمين واليسار لدعم اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء ميشال بارنييه وحكومته، بأغلبية 331 صوتا من أصل 574، أي عدد أكبر بكثير من الغالبية المطلوبة.

هذا، ومن المتوقع أن يقدم بارنييه استقالته واستقالة حكومته للرئيس إيمانويل ماكرون سريعا.

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