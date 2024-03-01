فرنسا تدعو لـ «تحقيق مستقل» باستشهاد أكثر من 110 فلسطينيين خلال توزيع مساعدات في غزة

طالب وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه اليوم الجمعة، بفتح تحقيق مستقل في استشهاد أكثر من 110 فلسطنيين، خلال إطلاق نار للاحتلال يوم الخميس أثناء عملية توزيع مساعدات شمال قطاع غزة.

وقال سيجورنيه عبر إذاعة فرانس إنتر: « أود أن أكون في غاية الوضوح اليوم، نطلب توضيحات وسيتحتم إجراء تحقيق مستقل لتحديد ما جرى ». وشدد على أن لا « كيل بمكيالين » في ردود فعل فرنسا.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي: « فرنسا تقول الأمور كما هي. تقولها حين ينبغي وصف حماس بحركة إرهابية. لكن عليها أن تقولها أيضا حين تقع فظاعات في غزة ». وشدد على أنه في حال خلص تحقيق إلى وقوع جرائم حرب، عندها « ينبغي بالطبع أن يبت القضاء في المسألة ».

من جهة أخرى، أعرب سيجورنيه عن استنكاره للتحذيرات بأن سكان قطاع غزة مهددون بالمجاعة، معتبرا أن ذلك « لا يحتمل بالنسبة لنا ».

كلمات البحث :تحقيق;غزة;فرنسا;فلسطين