فرنسا تشدد الإجراءات الأمنية قرب الكنائس بسبب المستوى العالي جدا « للتهديد الإرهابي »

حذر وزير الداخلية في فرنسا جيرالد دارمانان يوم الإثنين، من مستوى عال جدا « للتهديد الإرهابي » وطلب تعزيز الإجراءات الأمنية قرب الكنائس خلال الاحتفالات بعيدي الصعود في 9 ماي والعنصرة في 19 من الشهر نفسه.

وصرّح الوزير في برقية بأن « استمرار التوترات القوية على المستوى الدولي »، خصوصا الحرب في غزة بين حماس وتل أبيب، يتطلب « الحفاظ على يقظة كبيرة » أمام أماكن العبادة المسيحية.

وأضاف دارمانان أنه سيتعين تأمين أكثر المواقع حساسية من خلال وجود أمني « ثابت في أوقات وصول المؤمنين ومغادرتهم » بدعم من الجنود.

ورفعت فرنسا مستوى التحذير في إطار خطة الحماية الأمنية « فيجيبيرات » Vigipirate إلى أعلى مستوى بعد اعتداء في صالة للحفلات في موسكو أسفر عن 144 قتيلا وتبناه تنظيم « الدولة الإسلامية » الجهادي المتطرف.

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