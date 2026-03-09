فرنسا تُرسل قوة بحرية إلى الشرق الأوسط

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين، أن باريس تعدّ مع حلفائها مهمة مستقبلية « دفاعية بحتة » لتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز ومرافقة السفن التي تعبره بعد « نهاية المرحلة الأكثر سخونة من النزاع » الراهن في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الفرنسي خلال زيارته قبرص إن باريس سترسل فرقاطتين الى البحر الأحمر في إطار المهمة التي بدأها الاتحاد الأوروبي في العام 2024. وأضاف « سيتضمن الحضور الفرنسي في شرق البحر المتوسط والبحر الأحمر وقرب مضيق هرمز، ثماني فرقاطات وحاملتي مروحيات برمائيتين وحاملة الطائرات » شارل ديغول الموجودة حاليا قرب جزيرة كريت اليونانية في المتوسط.

و شدد إيمانويل ماكرون على أن أي هجوم تتعرض له قبرص المنضوية في الاتحاد الأوروبي، هو هجوم على كل القارة، وذلك خلال زيارته الجزيرة المتوسطية التي طالتها تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

