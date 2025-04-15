فرنسا: حاضر ومستقبل الصحراء الغربية جزء من السيادة المغربية

جددت فرنسا، اليوم الثلاثاء، التأكيد على موقفها « الثابت » بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك عقب لقاء جمع بين وزير الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، ونظيره المغربي ناصر بوريطة.

وقال بيان لوزارة الخارجية الفرنسية إن الوزير بارو أشار خلال لقائه ببوريطة إلى « الموقف غير القابل للمساس به الذي عبر عنه رئيس الجمهورية: بالنسبة لفرنسا، فإن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية جزء من السيادة المغربية. الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية هو الإطار الذي يجب حل هذه القضية فيه ».

وتابع « أن دعم فرنسا لخطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب في عام 2007، والذي يثير إجماعا دوليا واسعا بشكل متزايد، واضح وثابت. هذا هو الأساس الوحيد لتحقيق حل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض عليه وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ».

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