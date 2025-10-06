فرنسا: رئيس الوزراء يقدم استقالته وماكرون يقبلها

قدم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اليوم الإثنين، استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي قبلها. وكان قصر الإليزيه قد أعلن مساء الأحد تشكيلة حكومية جديدة، لكن حزب « الجمهوريون » اليميني تحفظ على تعيين وزير الجيوش برونو لومير فيها.

وأعاد ماكرون إلى الحكومة عددا من الوزراء السابقين، من بينهم برونو لومير الذي تولى وزارة الجيوش بعد أن كان وزير الاقتصاد، فيما عين رولان لوسكور وزيرا للاقتصاد ليتولى مهمة إعداد مشروع الميزانية الصعبة. واحتفظ عدد من الوزراء بحقيبة وزارية مثل وزير الخارجية جان نويل بارو، ووزير الداخلية برونو روتايو الذي أعلن التزامه بمكافحة الهجرة غير النظامية.

وتعيش فرنسا أزمة سياسية عميقة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها ماكرون العام الماضي في محاولة لتعزيز سلطته، غير أن الانتخابات أسفرت عن برلمان منقسم بين ثلاث كتل نيابية متناحرة.

كلمات البحث :استقالة;سيباستيان لوكورنو;فرنسا;ماكرون