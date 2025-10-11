فرنسا: ماكرون يعيد تعيين لوكورنو رئيسا للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة

أعلن قصر الإليزيه الجمعة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر إعادة تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، بعد أربعة أيام على استقالته. وتعيش فرنسا أزمة سياسية متصاعدة مع مواجهة الحكومات المتعاقبة صعوبة في إقرار ميزانيات تقشفية عبر برلمان منقسم بشدة.

وقال لوكورنو على منصة « إكس » « أقبل – بدافع الواجب – المهمة الموكلة إلي »، مؤكدا أن الحكومة الجديدة « يجب أن تجسد التجديد » وأن « كل القضايا التي أُثيرت » خلال المشاورات التي جرت في الأيام القليلة الماضية مع الأحزاب السياسية « ستكون مفتوحة للنقاش البرلماني ».

