فرنسا: مقتل طيارين إثر اصطدام مقاتلتين من طراز « رافال » شرق البلاد

لقي عنصران من أفراد الجيش الفرنسي حتفهما إثر اصطدام طائرتين من طراز رافال في الجو كانا يقودانهما بمنطقة « ميرت-إي-موزيل » شرق البلاد الأربعاء، وفق ما قال مسؤولون عسكريون.

ووفق ما ذكر الرئيس إيمانويل ماكرون في منشور على إكس، فإن القتيلين في حادث اصطدام الطائرتين هما سيباستيان مابير وماتيس لوران.

في هذا السياق، ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن أحدهما كان طيارا تحت التمرين والآخر طيارا متمرنا. فيما قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو على إكس إن طيارا آخر نجا.

ليكورنو أضاف في منشور على منصة إكس أن الطائرتين كانتا ضمن سرب رافال الانتقالي 4/3 آكيتاين المتمركز في قاعدة سان ديزييه الجوية بشمال شرق فرنسا، موضحا أن المهمة الرئيسية للسرب هي تدريب طيارين وملاحين للجيش الفرنسي.

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