فقدان الاتصال برئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين

أكّد مصدر أمني لبناني في تصريح لقناة الجزيرة اليوم السبت، أن حزب الله فقد الاتصال برئيس مجلسه التنفيذي هاشم صفي الدين منذ يوم الجمعة الماضي.

وأكد المصدر ذاته أن صفي الدين كان في مقر تحت الأرض عندما تم استهدافه بغارة صهيونية في منطقة المريجة، مبرزا بأن مسيرات الاحتلال تقصف فرق الإنقاذ لمنع وصولها للمنطقة المستهدفة.

وكان موقع « أكسيوس » الأمريكي، قد نقل عن 3 مسؤولين صهاينة، قولهم إن ضربة للاحتلال الصهيوني استهدفت في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، صفي الدين.

كلمات البحث :حزب الله;هاشم صفي الدين