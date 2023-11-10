في اليوم 35 من الحرب… شهداء وجرحى في قصف المستشفيات وسيارات الإسعاف

واصلت طائرات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الجمعة الـ35 من الحرب الصهيونية على غزة، استهداف المستشفيات ومركبات الإسعاف في قطاع غزة ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

وأعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة عن استهداف جديد طال مستشفى الولادة في مجمع الشفاء الطبي بقذائف مدفعية مما أدى إلى استشهاد مواطن فلسطيني واصابة طفل من النازحين.

وقصفت طائرات الاحتلال محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة، حيث نصبت خيام للنازحين إلى جانب خيمة للصحفيين، ما أسفر عن استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين.

كما قصفت طائرات الاحتلال مستشفى الرنتيسي للأطفال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى اندلاع حريق في مرافقه.

وفي وقت سابق، استهدف الاحتلال بالقصف بوابة مستشفى النصر للأطفال، المجاور لمستشفى الرنتيسي، ما أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة آخرين.

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