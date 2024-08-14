قادرة على حمل 154 صاروخ توماهوك: مميزات الغواصة النووية التي أُرسلت للشرق الأوسط

أعلنت الولايات المتحدة أنها أرسلت الغواصة الصاروخية « جورجيا » إلى الشرق الأوسط، في ظل حالة تأهب تحسبا لرد من قبل إيران وحزب الله على تل أبيب التي اغتالت قياديا في حزب الله ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وقدمت أسبوعية « نيوزويك » الأمريكية تفاصيل مختلفة عن الغواصة النووية المجهزة بأكثر من 150 صاروخ كروز بعيد المدى. تزن الغواصة المسلحة حوالي 19 ألف طن، وهي قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز توماهوك. هذا النوع من الصواريخ هو السلاح الأساسي للبحرية الأمريكية لمهام الضربة بعيدة المدى، وهودي قادرة على ضرب أهداف في البر والبحر من مسافة 1000 ميل (أكثر من 1600 كم) وهذه المسافة كافية من الناحية النظرية، اعتمادًا على الموقع الدقيق للغواصة في المنطقة، والهجوم على أهداف في إيران أيضًا.

بالإضافة إلى صواريخ توماهوك، يمكن لجورجيا المساعدة في العديد من العمليات الخاصة ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 66 من أفراد الطاقم.

وتصفها البحرية الأمريكية بأنها منصة « متخفية » وسرية، تتمتع بقدرات هجومية غير مسبوقة للمهام والعمليات الخاصة.

وبدأ التدريب في وقت مبكر من 17 جويلية، وفقا للصور التي نشرتها البحرية الأمريكية. أجرى مشاة البحرية تدريبًا على الغوص خارج ملجأ جورجيا الجاف.

ويعتبر قرار الكشف عن معلومات حول تحركات الغواصة خطوة غير عادية، إذ عادة ما يظل موقعها سرا. وأوضح المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر أن قرار إرسال الغواصة هو جزء من تعزيز القوات المصممة لحماية القوات الأمريكية والمساعدة في الدفاع عن تل أبيب و »التأكد من أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لمجموعة متنوعة من السيناريوهات ».

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