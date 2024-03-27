قتيل وجرحى جراء قصف صاروخي على مستوطنة « كريات شمونة »

أعلن الإسعاف الصهيوني اليوم الأربعاء، عن مقتل شخص جراء القصف الأخير من لبنان على « كريات شمونة ».

وسقطت، صباح اليوم، رشقة صاروخية كبيرة من لبنان على مستوطنة « كريات شمونة »، أسفرت عن قتيل وأضرار كبيرة.

وذكرت وسائل الإعلام الصهيونية أنه تم إطلاق أكثر من 30 صاروخا من الأراضي اللبنانية باتجاه كريات شمونة ومحيطها في الجليل الأعلى، وألحق عدد منها أضرارا وتم اعتراض بعضها، فيما سقطت بعضها بمناطق مفتوحة.

وقال حزب الله في بيان صدر عنه: « دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏وردًا على ‏المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في بلدة الهبارية، قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة « كريات شمونة » وقيادة اللواء ‌‏769 في ثكنتها بعشرات الصواريخ. »‏

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