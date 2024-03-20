قصف صهيوني على عدة بلدات في جنوب لبنان

جددت طائرات الاحتلال الصهيوني مساء الأربعاء، قصفها على عدة بلدات في جنوب لبنان.

وشنت طائرات الاحتلال غارات على بلدات يارون، وكفر كلا، وحولا.

وكانت غارة للاحتلال استهدفت في وقت سابق بلدة القنطرة أدت لاستشهاد مواطن لبناني.

من جانبه، قال الجيش الصهيوني، إنه قصف مجمعين عسكريين لحزب الله في القنطرة والغندورية جنوبي لبنان.

كما أعلن أن صواريخ أطلقت من لبنان على مزارع شبعا وييرون ومسغاف عام ومرغليوت في شمال تل أبيب.

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