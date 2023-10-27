قصف عنيف للاحتلال على قطاع غزة وانقطاع شبكات الاتصالات والانترنت

شنّ طيران الاحتلال الصهيوني في الساعة الأخيرة، غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة، ما أدى إلى انقطاع شبكات الاتصالات والانترنت.

وأفادت شركات الاتصالات بانقطاع كامل لشبكاتها العاملة في قطاع غزة، في حين تحولت عدد من القنوات التلفزيونية التي تنقل تطورات الأحداث إلى الاعتماد على الأقمار الصناعية لنقل الصورة والتواصل مع مراسليها، في ظل توقف الاتصالات العادية أو المعتمدة على الانترنت.

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