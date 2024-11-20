قطار جوي من الأردن محملاً بالمساعدات إلى غزة

يصل اليوم الأربعاء، قطار جوي من المساعدات الإنسانية الأردنية إلى معبر كيسوفيم لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وهذه هي العملية الأولى التي ستتم عبر الجيش الأردني، وتقول صحيفة « إسرائيل اليوم »، ستشمل 8 مروحيات أردنية ستجلب الكثير من المساعدات لغزة.

وسيتم تسليم المساعدات على الشاحنات وسيتم إدخالها إلى القطاع.

وعلى المستوى السياسي في تل أبيب، تشير التقديرات إلى أن الملك عبد الله قد يكون أيضاً على متن إحدى المروحيات التي ستقلع من الأردن إلى بلد الاحتلال.

واجرى نتنياهو أمس تقييماً آخر للوضع فيما يتعلق بالمساعدات لقطاع غزة في ضوء الطلب الأمريكي بإدخال المزيد والمزيد من المساعدات الإنسانية في ضوء المجاعة في غزة . واليوم، تدخل نحو 250 شاحنة مساعدات إلى القطاع يومياً، في حين طالب الأمريكيون بـ100 شاحنة أخرى في وثيقة الإنذار.

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