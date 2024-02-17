قطاع غزة: شهداء بالعشرات واحتلال مستشفى ناصر

واصلت طائرات الاحتلال الصهيوني قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 134 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال عشرة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيداو 157 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 28775 شهيد و 68552 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن قوات الاحتلال الصهيونية لا تزال تحتجز عددا كبيرا من الكوادر الطبية والمرضى والنازحين في مبنى الولادة وتخضعهم للاستجواب في ظروف قاسية وغير انسانية.

وابقت قوات الاحتلال على 4 كوادر طبية مع 120 مريضا في مبنى ناصر القديم وتتركهم بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا اكسجين.

ولازالت الكهرباء مقطوعة عن مجمع ناصر الطبي نتيجة توقف المولدات مما ينذر باستشهاد الحالات التي تحتاج الى اكسجين.

ومنع جيش الاحتلال شاحنتي مساعدات من منظمة الصحة العالمية من دخول المشفى بعد وصولهما على بعد 200 متر من البوابة.

وفي سياق متصل يواصل جيش الاحتلال حصار مشفى الامل بخان يونس وأطلق قذائف مدفعية صوب الطابق الثاني منه.

وارتقى 12 شهيدا في سلسلة غارات على خان يونس خلال 24 ساعة الماضية.

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