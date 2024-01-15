قطاع غزة: 125 شهيدا و265 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

تواصلت الغارات الصهيونية العنيفة على مختلف مناطق قطاع غزة، في اليوم 101 من الحرب على قطاع غزة مخلفة عشرات الشهداء ومئات الجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة.

وارتكب الاحتلال الصهيوني 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 125 شهيدا و265 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الغاشم الى 23968 شهيدا و 60582 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وارتقى 33 شهيدا وعشرات المصابين جراء قصف الاحتلال على منازل في مدينة غزة فجر اليوم.

واعلن الهلال الأحمر اعادة تفعيل خدمات الإسعاف والطوارئ في محافظة غزة بعد توقفها قسرًا منذ نحو شهرين جراء محاصرة الاحتلال مركز إسعاف غزة ومستشفى القدس .

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