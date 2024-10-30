قمة عربية إسلامية مشتركة في نوفمبر لبحث العدوان على غزة ولبنان

دعت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، إلى عقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة بالمملكة في 11 نوفمبر المقبل، لبحث استمرار العدوان الصهيوني على غزة ولبنان، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إن القمة المرتقبة تُمثّل امتداداً للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عُقدت بالرياض في 11 نوفمبر 2023.

وأعربت الخارجية السعودية مجدداً عن « إدانتها واستنكارها لاستمرار الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، من قِبَل سلطات الاحتلال الصهيوني، وما يتعرض له الأشقاء في الجمهورية اللبنانية من اعتداءات وانتهاكات « .

وكانت القمة العربية الإسلامية التي عقدت بالرياض في 11 نوفمبر 2023 أدانت العدوان الصهيوني على قطاع غزة، والجرائم التي يرتكبها الاحتلال في الضفة.

كلمات البحث :عدوان;غزة;قمة عربية;لبنان;نوفمبر