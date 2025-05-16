قناة أمريكية: ترامب يعمل على خطة لنقل مليون فلسطيني إلى ليبيا

اخر تحديث : 16/05/2025
من قبل | نشرت في : السياسة,حول العالم

ترامب

أعلنت قناة « إن.بي.سي » نيوز الأمريكية اليوم الجمعة، نقلا عن 5 أشخاص مطلعين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم.
ونقلت القناة عن شخصين مطلعين ومسؤول أمريكي سابق أن الخطة قيد الدراسة الجدية لدرجة أن الولايات المتحدة ناقشتها مع القيادة الليبية.
وأضافت، نقلا عن الأشخاص الثلاثة نفسهم، أنه مقابل إعادة توطين الفلسطينيين، ستفرج الإدارة الأمريكية عن مليارات الدولارات من الأموال التي جمدتها واشنطن قبل أكثر من 10 سنوات.


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