قوة الرد السريع لمشاة البحرية الأمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط

تحركت قوة الرد السريع التابعة لمشاة البحرية الأمريكية باتجاه شرق البحر الأبيض المتوسط، وفقًا لمسؤولين اثنين، وسط مخاوف من اتساع نطاق الحرب في غزة إلى صراع إقليمي.

« وقال المسؤولون وفقا لما نقلته وكالة CNN عربية، إن الوحدة الاستكشافية السادسة والعشرين لمشاة البحرية، على متن السفينة الهجومية البرمائية « يو إس إس باتان »، كانت تعمل في مياه الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة، لكنها بدأت في شق طريقها نحو قناة السويس أواخر الأسبوع الماضي.

وقال أحد المسؤولين إن سفينة باتان موجودة حاليًا في البحر الأحمر، ومن المتوقع أن تمر إلى شرق البحر المتوسط قريبًا.

ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل وحدة مشاة البحرية أقرب إلى لبنان وتل أبيب، حيث تحث الولايات المتحدة مواطنيها على مغادرة لبنان.

وتعد مساعدة المدنيين على الإخلاء إحدى أبرز الأدوار التقليدية لوحدة مشاة البحرية.

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