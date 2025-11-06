كازاخستان تعلن أنها ستنضم لاتفاقات أبراهام

أعلنت كازاخستان أنها ستنضم إلى اتفاقات التطبيع مع الاحتلال، المعروفة باسم اتفاقات أبراهام، في خطوة وصفت بالرمزية نظرا إلى العلاقات القائمة بينها وبين تل أبيب.

وقالت حكومة كازاخستان في بيان إن « انضمامنا المرتقب إلى اتفاقات أبراهام يمثل استمرارا طبيعيا ومنطقيا لمسار السياسة الخارجية الكازاخستانية القائم على الحوار والاحترام المتبادل والاستقرار الإقليمي ».

وكان المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف قد صرح -الخميس- بأنه بصدد الإعلان عن انضمام إحدى الدول إلى اتفاقات أبراهام، لكنه امتنع عن ذكر اسمها.

