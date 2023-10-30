كتائب القسام تبُثّ تسجيلا لأسيرات صهيونيات

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية « حماس » اليوم الاثنين، تسجيلا لأسيرات صهاينة في غزة يوجهن رسالة لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، يطالبنه فيها بالعمل على إطلاق سراحهن.

وظهرت المحتجزات الثلاث فيما تحدثت إحداهن بغضب قائلة إنهن في الأسر منذ 23 يوما، وإنهن يعانين جراء الفشل السياسي والأمني والعسكري بسبب الإخفاق في التصدي لهجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر الجاري.

وأضافت الأسيرة: « كان هناك مؤتمر صحافي لعائلات الأسرى، ونحن نعرف أنه كان من المفترض أن يكون هناك وقف إطلاق نار، وأنت كان من المفترض أن تطلق سراحنا.. كان يجب عليك أن تطلق سراحنا، وعدت أن تطلق سراحنا، ومع ذلك، نحن نعاني من فشلك السياسي والأمني والعسكري، بسبب الإخفاق الذي تسببت فيه في السابع من أكتوبر ».

وقالت أيضا: « أنت تقتلنا، هل تريد أن تقتلنا كلنا؟ أنت تريد من الجيش أن يقتلنا، ألا يكفي أنك ذبحت الجميع؟ ألا يكفيك أن هناك مواطنين إسرائيليين قتلوا؟ أطلق سراحنا الآن، أطلق سراح مواطنيهم وأسراهم الآن (الفلسطينيين)، أطلق سراحنا، أطلق سراح الجميع، نحن نستحق أن نعود إلى عائلاتنا، الآن الآن الآن ».

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