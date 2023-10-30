كتائب القسام تقصف مستوطنة « نتيفوت » وصافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة

أعلنت كتائب القسام، أنها قصفت مستوطنة « نتيفوت » برشقة صاروخية، فيما دوت صافرات الإنذار في منطقة النقب الغربي ومحيط غلاف قطاع غزة.

وقال الجيش الصهيوني في منشور إنه تم « إطلاق صفارات الإنذار في منطقة النقب الغربي والمنطقة المحيطة بقطاع غزة ».

وأفاد موقع Ynet بأن « رجال الإطفاء وعناصر نجمة داود الحمراء يعملون في ثلاثة مواقع في نتيفوت تعرضت للقصف الصاروخي، وفي أحد المواقع تضرر مبنى، لكن لم تقع إصابات ».

وحسب موقع « نيتيفوت كيف »، فقد أصيب منزل خال بـ »إصابة مباشرة، وتعرض لأضرار كبيرة »، وفي موقع آخر سقط صاروخ قرب جدار أحد المنازل.

كلمات البحث :غلاف غزة;كتائب القسام;نتيفوت