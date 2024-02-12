«كمين كبير جدا» لجنود الاحتلال في خان يونس يُوقع قتلى

أفادت مصادر إعلامية صهيونية بتعرض جيش الاحتلال لكمين وصفته بالكبير والمحكم نفذته المقاومة الفلسطينية في خان يونس جنوب قطاع غزة، أودى بحياة أكثر من 11 جنديا.

وقالت هيئة البث الصهيونية إن الجيش « يعاني وضعا صعبا في خان يونس بعد تعرضه لكمين كبير جدا » هناك، في وقت تواصلت فيه الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في قطاع غزة.

وأضافت الهيئة أن « الحدث الأمني الخطير كمين تعرض له جيش الاحتلال جنوب خان يونس »، مشيرة إلى أن « الجيش قد يصدر توضيحا بخصوص ما جرى في خان يونس بعد ساعات ».

بدورها، قالت وسائل إعلام للاحتلال إن « الحدث الأمني وقع جنوب شرق خان يونس على شكل كمين محكم، واستغرق نقل القتلى والجرحى ساعات ».

يذكر أن كتائب القسام نفذت يوم 22 جانفي الماضي عملية نوعية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، قتل فيها 21 ضابطا وجنديا صهيونيا.

كلمات البحث :الاحتلال;خان يونس;كمين