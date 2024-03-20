كندا تعلن وقف تصدير الأسلحة إلى تل أبيب

أعلنت كندا، الثلاثاء، أنها ستوقف صادرات الأسلحة إلى تل أبيب، بعد يوم من موافقة البرلمان الكندي على اقتراح غير ملزم بشأن هذه القضية.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي لصحيفة « تورونتو ستار » المحلية: « إنه أمر حقيقي »، مشيرة إلى أن هذه الخطوة « لن تكون رمزية فقط ».

وكان هذا الاقتراح جزءا من تصويت أكبر يدعو المجتمع الدولي إلى العمل نحو حل الدولتين لإنهاء الصراع بين تل بيب والفلسطينيين، بما يتماشى مع سياسة الحكومة الكندية.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، لم ترسل كندا إلى الاحتلال الصهيوني سوى شحنات عسكرية « غير فتاكة »، مثل معدات الاتصالات.

وقال مصدر حكومي كندي لـ »فرانس برس »، إنه « لم تسجل أي صادرات عسكرية إلى الاحتلال منذ جانفي الماضي ».

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